Õnnelik kuraditosin: labrador tõi ilmale 13 kutsikat

Inglismaal Kentis elav Beau, kes on maineka Cruftsi koertenäituse tšempioni järeltulija, tõi ilmale 13 kutsikat ning teadaolevalt on tegu ühe suurima labradoripesakonnaga.

Beau perenaine, tõuaretaja Leah Barrett sõnas väljaandele The Independent, et arstlikus kontrollis teatati talle kuuest kutsikast ning veterinaar hindas, et tunnis toob Beau ilmale ühe järeltulija. Kui sünnitustegevus hakkas, ei lasknud pisikesed end aga kaua oodata.