Aeda üles seatud linnubassein meelitas kohale soomuselise supleja

«Vanni» oli end sisse seadnud hiiglaslik püüton, kelle keha anumas pea kogu ruumi ära võttis. Pere võttis ühendust maopüüdjatega ettevõttest Sunshine Coast Snake Catchers, kelle sõnul suur roomaja inimestele ohuks ei ole ning soovitas majaomanikel oodata, kuni too ise ära läheb.

«Linnubasseinid ja teised veeanumad aedades on madude jaoks suurepärased puhkekohad ja teateid sarnastest olukordadest saame me tihti,» selgitas maopüüdja Stuart McKenzie. «Küllap otsis see püüton paika, kus päevase kuuma eest varjuda ja end maha jahutada.»