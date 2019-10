Timmu lugu

Koera seisund on kohutav (kuigi ta pole nii väga vanagi, 8-aastane koer peaks olema), täielik kurnatus. Koer kaalub umbes 16 kilogrammi, kuigi kui me varasemalt ta peremehele tagastasime, oli ta kaal 35-37 kilogrammi vahel. Raske on kirjeldada... jalad ei kanna, koer ei suuda püstigi ennast ajada, kandsime teda teki peale ise kätel. Muidu sõbralik ja hell, lakub käsi... Oh, millised nad on, koerad, nii hingepõhjani siirad ja tänulikud! Ei vääri me, inimesed neid, mitte üks raas ei vääri...

Praegu toidame teda käest, joodame samuti, võetud on vereanalüüsid, et teada saada, millega meil võidelda tuleb. Kõik me siin mõistagi oleme silmad vees, sest mäletame teda väga hästi, küll aga hoopis teistsuguse koerana.

Teate, ääretult kurb on jälgida sellist närbumist. Tunned üht looma ja järsku “peremehelt” tuuakse sellist elavat laipa.

P.S. pildid on segamini, et te neid kõrvutades ka näeksite õnnetuse tegeliku mastaapi. Ühesõnaga, püüame ellu turgutada.

Update: Saime kätte koerakese vereanalüüsi tulemused. Nende kohaselt, lihtsamalt öeldes, on kõik enam-vähem normis, koerale pole lihtsalt pikemalt süüa antud. Et siis biokeemiaga pole midagi õudsat ega kriitilist, ainult et koer on koguaeg näljas olnud ning muudkui kaalu kaotanud... Hakkame terveks toitma. Aga no kurja, mis see nüüd olgu, ah!? Kuidas üldse saab koerale niimoodi teha...

AITAME KOOS!

9006580 (2€), 9006590 (10€) --- SEB, a/a EE151010220043748018, SWEDBANK a/a EE772200221056134796

Oleme avatud külastajatele:

E suletud, T-R 14.00-17.00, L, P 12.00-16.00