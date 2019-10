Valged toonekured Happy ja Fly oleksid ilma Tiiuta lõpetanud ilmselt mõne metslooma toidulaual. Kui Flyl on tiivavigastus, siis Happy hülgas tema ema juba tibuna, kirjutab ERR. Kuigi vanemad ei õpetanud Happyt kunagi lendama, usub Tiiu, et ühel hetkel saab see siiski tõeks. «Lindudel on oma instinkt ja see lööb küll välja, et ta saab hakkama ja on tubli,» lausus naine.