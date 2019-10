Päevakäpp: vahva kaunitar Herta on päris oma kodu otsinguil

Nüüd on Herta turvakodu kassitoas ning temagi ootab oma õnne — pehmet ja sooja kodu, kus tõelist kodusoojust nautida. Turvakodus on Herta üks vahva ja tragi kassipiiga, kelle huvi inimese vastu viitab sellele, et tal on varem kontakt inimesega olnud. Miks ühine elutee läbi võis saada või missugune tema sõprussuhe inimesega üldse oli, seda teab vaid tema ise.