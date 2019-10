Galerii ja video: Tallinna loomaaias peeti maha suur kõrvitsapidu

Kõrvitsapeol serveeriti loomadele toitu tavapärasest huvitavamal moel, mis pakkus ka külastajatele põnevat vaatepilti: kes kaevus kõrvitsasse, kes veeretas seda kui palli, kes astus kõrvitsa lihtsalt puruks. Kui eelmisel aastal saabus loomaaeda umbes 20 tonni jagu kõrvitsaid ja sahvritesse jäi veel veidi ruumi, siis sel aastal said sahvrid heade inimeste poolt saadetud kõrvitsatest pilgeni täis. See tähendab, et maitsvaid vilju saavad karvased ja sulelised nautida terve talve läbi.