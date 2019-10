Silmad siia, kassifännid! Tallinnas saab esmakordselt näha maailma väikseimat kassitõugu

Rahvusvahelisele näitusele saabub kasse muuhulgas Saksamaalt, Hollandist, Itaaliast, Hispaaniast, Soomest, Rootsist, Norrast ja Venemaalt. Esitletud on mitmed haruldased tõud — cornish rex, devon rex, jaapani bobtail —, kuid osa võtavad ka pärsia kassid, exoticud, briti lühikarvalised, manxid, ragdollid, orientaalid, siiamid, abessiinia, bombay ja burma kassid. Kokku on osalemas enam kui 100 kassi.

Näituse teeb eriliseks seegi, et tegu on ainsa näitusega Eestis, kus osalevad ka koduotsivad kassid. Heategevusorganisatsioonid saabuvad näitusele koos oma koduotsivate nurrumootoritega, kiisusid hinnatakse kohtunike poolt ja nad võistlevad kodukasside kategoorias. Näituse käigus otsitakse kassidele ka kodud.

Laste päralt on lõbus mängu- ja fotonurk, kohal on ka näomaalija. Sissepääsuletist saab näitusehalli kaasa küsida kassitõugude otsimise mängu. Avatud on kohvik. Saab nii sooja ampsu kui ka maitsvat kohvi ja kooki. Müügil on suur valik kvaliteettooteid lemmikloomadele ning huvilised saavad tutvuda kasvatajatega ja osta tõukassipoegi.