Kuldnõela võitja Ketlin Bachmann liitus karusnahavabade moeloojatega

Tänaseks on programmiga liitunud juba ligi 30 Eesti ettevõtet, kes on ühinenud selliste tuntud tipptegijatega nagu Prada, Versace, Gucci, Armani, Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein ja teised.

Fur Free Retailer on maailma juhtiv karusnahavabasid ettevõtteid ja eetilise kauba tarbijaid ühendav programm, mille eesmärgiks on julgustada ettevõtteid karusnahast loobuma ja edendada seeläbi eetilist tarbimist. Enam kui 20 riigis toimiva Fur Free Retailer programmi kutsus ellu rahvusvaheline Fur Free Alliance koalitsioon, kuhu kuulub enam kui 40 juhtivat looma- ja keskkonnakaitse organisatsiooni üle maailma. Fur Free Retailer programm on tunnustatud ISO 26000:2010 sotsiaalse vastutuse juhisega näitena valdkondlikust algatusest.