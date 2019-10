Päevakäpp: Olli ootab oma inimest, kellega koos sügisõhtuid mööda saata

Pesaleidjas oldud aja jooksul vajas Olli nuumamist, sest pisike poiss polnud kõige tragim teiste kasside kõrvalt sööma tormama – seetõttu on tal kaalu vaid kahe ja poole kilo jagu, kuid elades heas kodus ja heal toidul kosuks ta kindlasti veelgi.

Olli kontakt inimesega on olnud piiratud, mistõttu vajab ta uute oludega kohanemiseks harjumisaega. Kassid on loomult äärmiselt uudishimulikud ja Olli pole erand. Seetõttu on igati võimalik tema armastus võita, kui sellele missioonile vaid piisavalt aega pühendada.

Olli on vaktsineeritud, kastreeritud, kiibistatud ja saanud parasiitide vastase tõrje. Ta on valmis korvi minema ja kodu poole sõitma. Lisaks võtab Olli kaasa ka kingikoti Pro Planilt, et uues kodus oleks hea sisse elada.