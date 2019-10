Video: Venemaal ründas tsirkusekaru taltsutajat

Tsirkusetrupp plaanib oma turneed jätkata, ent karuga number on kavast eemaldatud. Misnik nentis, et hetk enne rünnakut käru lükanud mesikäpa võisid agressiivseks ajada välgusähvatused publiku kaameratest ja telefonidest.

«Tsirkuseetenduse ülejäänud osad publikule ohtlikud ei ole, loomadest saab näha koeri, pesukarusid, püütoneid, ahve, papagoisid,» sõnas Misnik ja lisas, et ükski loomadest tsirkusele ei kuulu, kaasa on nad võetud etenduses osalevate taltsutajate poolt.

Kohalikud võimud on asunud juhtunut uurima ning juba on täheldatud, et kuigi suukorvis, oli karu kohalolek ohuks ka publikule, sest areeni ja pealtvaatajate vahel turvabarjääri polnud. Juhtunu on tagajalgadele ajanud ka loomakaitsjad, kes nõuavad, et Venemaa metsloomade tsirkustes kasutamise keelustaks.