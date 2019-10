Aita abivajajat: ootamatult haigestunud Barreti raviarve on röögatu

Pesaleidja juurde kolinud kassiseltskonnas said isased emastest koheselt eraldatud ning Barret oli küll see nunnu, kes alati puuris pesateki all peitust mängis, aga siiski kolis ta lõpuks vabapidamistuppa ja kõik tundus hästi. Kuni ühel hetkel enam ei tundunud.

Barreti veres oli põletik väga kõrge, ent kõik muud näinud täiesti korras. Palavik püsis kõrge ja Barret süüa ei tahtnud. Varem ta ju alati tahtis! Vabatahtlikud teadsid, et midagi on selle kiisuga ikkagi valesti, et ta nii täielikult muutunud on.