Päevakäpp: kas musta kassi kuu lõpetab Mattise lõpmatuna näiva ootuse?

Mattist on tabanud pikalt kodu ootavate kasside hingevalu. On ju teada, et ootaja aeg on pikk ning iga mööduv sekund tundub tunnina. Kell muudkui käib, päevad vahelduvad öödega, aastajada mööduvad, kuid Mattis ikka jääb...turvakodusse. See armas, veidi veel uje, kuid teiste kassidega väga sõbralik Mattis, soovib kogu südamest, et keegi teda viimaks märkaks. Et tuleks keegi, kes näeks mööda sellest kirjute kasside virr-varrist ning vaataks hoopiski mustvalget Mattist, kes nüüd oma päevi õnnetult tukkudes mööda saadab. Ta tahaks, et viimaks ometi näeks keegi temas oma südamesõpra.