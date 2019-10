Eesti suurimast digiallkirjastatud petitsioonist on puudu 1300 allkirja

Karusloomafarmide keelustamise eelnõu on viimaste aastate jooksul olnud Riigikogus menetluses kahel korral, kuid mõlemal korral on see maha hääletatud. Üheks põhjuseks on poliitikud toonud nende soovimatuse majanduslikku tegevust piirata.

Nähtamatute Loomade esindaja Merit Valge sõnul on aga karusloomatööstuse olulisus Eesti majandusele ülehinnatud. «Eesti farmid vaid vaevu hingitsevad, kuna karusnaha populaarsus on pidevas languses, 200 000 loomast on alles vaid mõnituhat. Farmide keelustamisega suudame sellele tööstusele ametlikult pidurit tõmmata,» sõnas Valge.

Karusloomafarmide sulgemisele on toetust näidanud ka mitmed Eesti avaliku elu tegelased, nende seas Lenna Kuurmaa, Jim Ashilevi, Anu Saagim, Evelin Ilves ja armastatud zooloog Aleksei Turovski.

«Farmi karusloomade näol on tegemist ökoloogiliselt kodutute, väga kurva saatusega hingedega, kelle ekspluateerimine majandusliku kasu nimel tuleb viivitamatult lõpetada, rääkimata karusfarmide üüratutest negatiivsetest keskkonnamõjudest, mis kaudselt teevad üha keerulisemaks elu ka maailmasse alles jäänud metsikutel loomadel,» kommenteeris Turovski.

Tulenevalt tarbija teadlikkuse kasvust karusloomafarmide julmadest praktikatest, on farmid keelustanud juba 14 Euroopa riigis, viimati teatas keelustamisest Slovakkia.

«Näitame koos, et eestlased ei poolda ebavajalikku karusnahatööstust, millest on saamas meie riigi häbiplekk – palun ärme anna alla, meie allkirjadel on suur jõud,» lisas Valge lõpetuseks.