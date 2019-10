Pihkvast plehku pannud karu ootab siiani loomaaias reisi koju

Dokumendid on Pihkvast plehku pannud karu tagasisaatmiseks enam-vähem korras, avaldas Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran. «Hetkel selgitame transpordi võimalusi. Kohe kui see selgeks saab, saadame karu teele,» rääkis Maran ja lisas, et ei oska öelda, millal see täpselt juhtub.