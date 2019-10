Austraalias suri maailma villakaim lammas

Lammas püüti kinni ning pügamismeistrite töö tulemusel eemaldati talt rekordiline kogus villa — 42.3 kilogrammi. Töö ajaks Chris uinutati ning peale seda viidi ta Little Oak Sanctuary loomakaitsekeskusesse elama.

Eelmisel nädalal teatasid keskuse omanikud, et kuulus lammas oli läinud manalateele. «Chris oli palju enamat kui lihtsalt hunnik villa ning me jääme teda alatiseks meenutama,» seisis keskuse avaldatud teates. «Südamliku ja intelligentse sõbra kaotus on meie südamed murdnud.»