Tiigrioru toetuseks mõeldud heategevuskontsert «Tiigri tee» jääb ära

«Vabandame, et heategevuskontsert «Tiigri tee» tuleb ära jätta, kuna piletimüük jäi kahjuks alla mõistliku piiri,» ütles korraldaja, Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi juhatuse liige Veronika Padar. Piletid ostab tagasi Piletilevi.

Padar tõi plusspoolel välja, et tänu ürituse laialdasele reklaamimisele teles, raadios, trüki- ja sotsiaalmeedias on üldsus nüüd paremini informeeritud sellest, et erinevate kampaaniatega kogutakse raha Tallinna loomaaeda kaasaegse Tiigrioru ehitamiseks. Praegu Tšehhi loomaaias olev tiiger Pootsman saab tulla tagasi alles pärast uue kodu valmimist. Kampaania jätkub ning endiselt saab Tiigrioru projekti toetada annetusnumbritele helistades või korjanduskastide kaudu.