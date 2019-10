Fotod: tiiger Pootsmani võsukestest on saanud tõelised mürakarud

Zlín-Lešná loomaaia direktor Roman Horský rääkis, et kolme kutsika sünd on toonud palju rõõmu ja seda eriti seetõttu, et nii Tanya kui Pootsmani vanemad on pärit loodusest ning nende näol on tegu Euroopa loomaaedade geneetiliselt olulisima tiigripaariga. Teised loomaaiad tunnevad Samba, Una ja Nanu vastu juba praegu suurt huvi, kuid kuhu kutsikad lõpuks lähevad, pole veel otsustatud. Horský nentis, et kuna Tanya jaoks võib tolle vanuse tõttu tegu olla viimase pesakonnaga, loodab ta, et vähemalt üks kolmikutest jääb elama sünnikoju.