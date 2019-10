Liigutav lugu: mitu kuud varjupaigas veetnud Viljandimaa koer jõudis juhuse tahtel koju tagasi

22. juulil jõudis Põhja-Sakala vallast Viljandi varjupaika suuremat sorti koer, kellele see pealesunnitud puhkus kohe mitte meeltmööda ei olnud. Koerahärra ei leebunud ka mõne aja möödudes ning sestap hakkasid varjupaiga töötajad teda omavahel hellitavalt Kurjajuureks kutsuma.

Kui kaks nädalat kohustulikku vana omaniku ootust sai täis ning peremehest kippu ega kõppu polnud, oli töötajatele selge, et Kurjajuure nime all pole neil mõtet koera reklaamida. Omavahel arutleti, milliseid juuri veel teatakse ning ühiselt leiti, et kes siis mitte veel kui Mart Juur. Nii sai koer endale nimeks Mart.