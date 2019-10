Päevakäpp: nooruke Kakao muutus üleöö julgeks kassipoisiks

Kakao kolis oma venna ja õega hoiukodusse, kus ta on nüüdseks kaks kuud turvaliselt kasvanud. Algselt oli Kakao teistest kõige arglikum, peites end puuri kõige kaugemasse nurka. Õnneks polnud ja ei ole ta siiani üldse kuri ning teda võib rahumeeli silitada. Kakao küll mängis ja sai teistega läbi, kuid jäi alati taamale vaatlema ning pelgas söögikausi äärde tulla, kuniks jõudis kätte päev, mil tema vend ja õde päris oma koju läksid.

Samas on ta ka väga kuulelik ja intelligentne — magama minemise ajal teab Kakao täpselt, kus on tema pesa ning maiustused leiab kõikjalt üles (oskab isegi avada karpe ja end krõbinatest üle süüa). Oma küüsi teritab viisakalt kraapimispuul ning liivakasti asukoht on tal ka selge ja mujale ei sirtsuta.