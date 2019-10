Tallinnas on märgatavalt sagenenud koerarünnakute arv

Kodus helistasin loomade kiirabisse ja seal soovitati mul järgmisel päeval pöörduda loomaarsti poole. Koerale määrati haava desinfitseeriva lahusega puhastamine ja antibiootikumiravi. Õnneks kutsa paraneb. Lõplik materiaalne kahju on väljaselgitamisel, kuid moraalset kahju see kindlasti ei korva.»

Mupo Haabersti piirkonna peainspektor Talehh Gusseinov on mõlema osapoolega kohtunud, menetlus on lõpetatud ja bullterjerite omanik saanud oma karistuse.

«Õnneks on majas olemas töötav videovalvesüsteem ja tõestusmaterjal oli tänu sellele olemas. Mida sellise ründe puhul öelda – koerad ON etteaimamatu käitumisega ja sellega peaks iga koeraomanik arvestama. Iga koerarünne on ootamatu,» nentis Gusseinov. «Oleme lõputult kuulnud omanikelt selgitusi, et nende lemmik on maailma kõige sõbralikum loom, aga ikkagi korduvad aastast aastasse samalaadsed juhtumid. Eriti jahi- ja ründekoerte puhul peaks omanik koerale jalutama minnes suukorvi kinnitama. Siis jääks sellised kahetsusväärsed lood juhtumata.»