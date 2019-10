Šokeerivad salakaadrid paljastavad õuduse Soome karusloomafarmides

Oikeutta eläimille avalikustas uurimuse koostöös organisatsiooniga Humane Society International, mille tegevdirektor Claire Bass kinnitas: «Me nägime mõndasada rebast ja minki, vaid osa kõikidest nendest miljonitest loomadest, kes on Soomes vangistatud kilomeetrite pikkustesse puurisüsteemidesse. Need vaesed noored loomad elavad nagu kasukate kasvatamise masinad, kelle hinged on katki ja piinatud. Me nägime nõretavaid silmapõletikke, nakatunud haavasid, surnud kutsikaid ja kannibalismi. Kõik need kannatused leiavad aset ühe tühise toote nimel, mida moetööstus tegelikult ei vaja. On väga oluline, et tarbijad, disainerid ja poliitikud näeksid seda õudsat reaalsust ja mõistaksid, et vaatamata sellele, mida karusnahamüüjad püüavad moešõudel näidata, ei ole karusnahas tegelikult midagi glamuurset. Kuni Suurbritannia lubab oma ettevõtetel kaubitseda karusnahaga, oleme ka meie osa sellest julmusest. Suurbritannia oli esimene riik maailmas, kes keelustas karusloomafarmid ning nüüd on aeg see töö lõpule viia ja olla esimene riik, kes keelustab ka karusnahkade müümise.»