Pirita koolilapsed kasvatasid loomaaialoomadele hiigelkoguse kõrvitsaid

Kõrvitsapäevadel kogusid Merivälja kooli õpilased Tallinna Loomaaiale kõrvitsaid. Aga enne, kui need loomaaiale annetatakse, kaalusid ja mõõtsid lapsed saagi üle. Kokku sai 296,59 kilo kõrvitsaid, mille koguümbermõõt on 3878,5 sentimeetrit.

Kõrvitsapäevadest tehti kokkuvõte ühisel kogunemisel, kus meeleoluka kontserdi andsid Mihkel Mattisen ja Elina Nechayeva. Kõik lapsed, kes kinkisid kõrvitsa Tallinna Loomaaiale, said diplomi ning Elina pühendas heategijaile spetsiaalse laulu. Iga kõrvitsa toonud laps sai personaalse ja väikese kiiksuga diplomi – nii autasustati näiteks «kõige kõmisevama», «kõige õhetavama» või «kõige nooblima» kõrvitsa toojat.

«Sellised ettevõtmised näitavad, et kooli ja vanematekogu vahel on väga hea klapp. Kui palju huvitavat võib ära teha, kui kogukond ajab ühte asja ning kui toimib ühistöö klasside vahel,» sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. «Leidlikkus ja ettevõtlikkus, kuidas Pirital koolielu põnevamaks tehakse, on muljetavaldav.»