Piltuudis: Omniva jaotuskeskusesse jõudis üllatava sisuga pakk

«Vajame teie kõigi abi! Meie jaotuskeskusesse jõudis saatja ja saaja andmeteta pakk, milles oli pildil olev armas viinamäetigu. Aita postitust jagada ja leiame koos teo kodu üles,» seisis Omniva algses postituses. Hiljem täiendati postitust teatega, et teo omanik on üles leitud. Seoses sellega tuletas Omniva ka meelde, et loomi niiviisi pakiga saata ei tohi ja palus inimestel seda rohkem mitte teha.