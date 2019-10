Järjekordne Euroopa riik võttis vastu otsuse karusloomafarmid keelustada

Eesti loomade eestkoste organisatsioon rõõmustab koos Slovakkia kolleegidega. «On tagumine aeg ka Eestis karusloomafarmid sulgeda,» kommenteeris Loomuse kommunikatsioonijuht Annika Lepp. «Kampaania karusloomafarmide sulgemiseks Eestis on kestnud tänaseks juba kümme aastat. Mitmed küsitlused on näidanud, et 70 protsenti Eesti inimestest ei toeta loomade kasvatamist ja hukkamist karusloomafarmides. Ühiskond ootab poliitikutelt resoluutseid otsuseid loomade ja keskkonna kaitseks.»