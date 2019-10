Tallinna loomaaed kutsub sel pühapäeval tähistama lumeleopardipäeva

Mökitavad sõralised jätavad endast maha ohtralt «sõnumeid» enne kui lahkuvad ja nii on kell 14 aedikusse siseneval lumeleopardil, mida lugeda. Lisaks erutavatele saaklooma lõhnajälgedele rohus saab päevakangelane ka lahendamist vajava ja vaimu teritava ülesande: päevane lihaports tuleb pappkastist kätte saada! Swedbanki vabatahtlike vahvad meisterdused ei tee seda ülesannet just lihtsaks. Veel ootavad irbiseid vahvad ja kaslaste lemmiklõhnadega lõhnastatud papiloomad, mille head abilised on neile mängimiseks valmis meisterdanud ja aedikusse ära peitnud.