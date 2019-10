Eestlaste unikaalsed lemmikloomatooted valiti rahvusvahelisel messil Euroopa turu parimateks

ECRMi Euroopa lemmikloomamess toob kord aastas kokku piirkonna olulisimad jaemüügiturul tegutsevad ostjad ja müüjad. EcoPetBoxi vastu on organisatsioon tundnud huvi ettevõtte asutaja Priit Saarniidu sõnul juba tükk aega. «ECRMi välja pakutav programm on huvitav. Nad valivad sinu tootele välja võimalikud ostjad, kellega messi jooksul kohtud. Meie leidsime endale sealt potentsiaalse partneri, kellega oleme arutanud näiteks Mehhiko turule sisenemisest,» rääkis Saarniit.

Eestlastel läks messil hästi ning lemmikloomatoodete seast valiti just EcoPetBox ostujuhtide poolt parimaks. Tooteid hinnati nende innovaatilisuse ja pakendi järgi. EcoPetBoxi puhul tõsteti esile jätkusuutlikku pakendamisvõimalust ning head suhtlust klientidega toote arendamisel. Saarniidu sõnul annab messil saavutatud esimene koht turul tegutsedes kindlustunde. «Auhind kinnitab, et just need, kellele müüa soovime, hindavad meie toodet lemmikloomaturul uueks, vajalikuks ja heaks. Ostujuhid näevad meis tohutut potentsiaali,» rõõmustas Saarniit.

EcoPetBoxi tugevuseks on selle loodus- ja kasutajasõbralikkus. Toote eluiga on kuni kolm kuud ja seejärel sobib see paberina ära viskamiseks, põletamiseks või isegi kompostimiseks. Looduses laguneb toode aastaga. EcoPetBox on asendamatu loomakliinikutes, kus hügieeninõuded on ranged, loomade vahetuvus suur ning tooted lähevad vaid kord kasutusse.