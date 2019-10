Video: Luisa Rõivas kutsub heategevuskontserdile «Tiigri tee»

Luisa Rõivas osaleb kontserdil sellepärast, et talle meeldib oma kolme lapsega väga käia Tallinna loomaaias. «Seal on väga palju toredaid ja armsaid loomi, kes on minu lastele hinge läinud. Loomulikult annan panuse selleks, et tiigritel oleks parem elu,» ütles ta.