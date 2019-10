CHANEL otsib kodu!

#LoomadeHoiupaikХочуДомой ehk LoomadeHoiupaikTahanKoju tutvustab. On meil üks väike tüdruk nimega CHANEL (sellist nime andis talle meie vabatahtlik Kristina, kes koer-modelli ka pildile sai). Nimi on hää ja koerake samuti! Väikene, miniatuurne, suurte kõrvadega hirv on loomult väga tagasihoidlik.