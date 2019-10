Vahvad fotod: politseikoer Jacki tähistas tähtsat päeva

Kui Jacki veidi vähem kui aasta tagasi Pärnu politseijaoskonna meeskonnaga liitus, nägi ta välja nagu pisike karvakera. Ja oi, kuidas talle sellel ajal meeldis mängida ja hullata. Muidugi pole saladus, et seda meeldib talle teha üle kõige ka praegu – nii lombi sügavust mõõtes, palliga möllates kui ka niisama ringi püherdades.

Lisaks mängule on Jacki elus tähtsal kohal ka politseikoera ametiks treenimine. Aastaga on ta oma perenaise Birgiti käe all ära õppinud nii mõnegi nipi erinevate esemete otsimiseks ning jälgede ajamiseks. Loomulikult kavatseb Jacki usinalt edasi õppida ning umbes aasta pärast peaks temast saama atesteeritud teenistuskoer.