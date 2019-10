Hea teada: kuidas teha vahet kunst- ja päriskarusnahal

«Enne kui ostad karusnahkse toote, tee kindlaks, et see pole ehtne. Loe hoolikalt selle küljes olevat silti isegi siis, kui karv on kirkaks värvitud või sellest on üksnes õhuke riba,» kirjutab Loomuse liige Lea Soorsk. «Detailid pole jäägid. Ka nemad olid kunagi loomad. Tänapäeval moodustavad aksessuaarid lõviosa (mõningatel hinnangutel lausa 80 protsenti) kogu karusnahatoodangust.»