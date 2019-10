Raplamaal on mitmendat nädalat kadunud haruldane tõukoer

Et baieri verekoeri Eestis palju ei ole, on Ciriot kerge ära tunda. Välimuselt meenutab tõug veidi eesti hagijat, kuid on tumepruuni karvaga ja umbes põlvekõrgune. Koera perenaise Vicky Korju sõnul oli Ciriol kadumise hetkel kaelas oranž helkurkaelarihm, mille peale on tikitud koera nimi ja Vicky telefoninumber. Iseloomult on Cirio pigem umbusklik ja arg, kuid mitte agressiivne.

23. septembril kaduma läinud kolmeaastase koera leidmiseks on läbi viidud mitmeid otsinguid, kuid siiani pole teda leitud. Kadumisjärgsetel päevadel nähti Ciriot Kalbu ümbruses liikumas ning on võimalik, et jahiinstinkt hoiab teda ümberkaudsetes metsades jooksmas. Viimane märk koera kohalolust on 4. oktoobrist, pärast seda kadus ta kui tina tuhka. Cirio võib liikuda kiiresti ning olla seega kodukohast praeguseks väga kaugele sattunud. Piirkonnas käib ka ajujaht, kuid püssipauke on Cirio varemgi kuulnud ja neid ta karta ei tohiks. Küll aga võis arglik kutsa kodujälje kadumise üle paanikasse sattuda ja see eksitab teda veelgi enam.