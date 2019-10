Video: põdrad uudistasid Virumaa metsaveerel ilma

«Video alguses näeme raiesmiku veerel põdralehma, teadupärast pole pulmaaeg nendel suurtel hirvlastel veel päris otsakorral,» kirjeldab Täpsi blogipostituses veebilehel Looduskalender. «Liikumise peal aga noort, üheharuliste pulksarvedega, mis võivad olla umbes veerandmeetrised, kahe aasta vanust põdrapulli. Huvitav, et noorte pullide lõuaalune habemetuust on pikem, kui vanadel pullidel ja ka põdralehmadel on sarnane «habe». Kasukaski on pullidel tumedam, kui lehmadel.»