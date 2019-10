Briti loomaõiguslaste meeleavaldused hõivasid liha- ja kalaturu

Muuhulgas on häiritud lennuliiklust ja hõivatud sissepääs Ühendkuningriigi keskpanga hoonesse. Üle 1400 inimese on juba arreteeritud. Extinction Rebellioni eesmärk on mässata valitsuse passiivsuse vastu kliimakriisi lahendamisel ning pöörata tähelepanu sellega kaasnevatele keskkonnaprobleemidele.

Nende kodulehelt võib lugeda: «Me seisame silmitsi enneolematu globaalse hädaolukorraga. Elu Maal on kriisis. Teadlased nõustuvad, et oleme astunud äkilisse kliima kokkuvarisemise ajastusse ja oleme enda loodud massilise väljasuremise keskmes.» Tuhandete meeleavaldajatega on liitunud teadlased, arstid ja paljud kuulsused.

Sarnased meeleavaldused toimuvad hetkel 60 riigis üle maailma, sh Iirimaal, Prantsusmaal, Austraalias, Argentinas ja Iisraelis.

Loomaõiguslaste mäss

Kliimaaktivistide kõrval tegutseb Londonis ka loomaõiguslaste rühmitus Animal Rebellion eesmärgiga tähelepanu pöörata loomakasvatuse ja kalatööstuse hävitavale keskkonnamõjule. «Me mõistame, et me ei saa kliimakriisi lõpetada, lõpetamata enne loomade kriisi. Ainult taimsele toidusüsteemile üle minnes saame peatada massilise väljasuremise, minimeerida kliima kokkuvarisemise riske ja ennetada ühiskonna kokkukukkumist. Me oleme loomadega solidaarsed ning väidame, et jätkusuutlik maailm on selline, kus kõikidest liikidest indiviidid saavad ekspluateerimisest vabana elada,» selgitasid Animal Rebellioni aktivistid.

7. oktoobril okupeeris Animal Rebellion Londonis Euroopa suurima, 800 aastat vana Smithfieldi lihaturu. Meeleavaldajad avasid seal sümboolse köögi- ja juurviljaturu sooviga heita pilk tulevikku, mil loomi enam toidu nimel ei ekspluateerita ja põllumajandus toimib keskkonnasäästlikult. Taimetoiduturu «avamistseremoonial» toonitas ajakirjanik, vegan ja keskkonnaaktivist George Monbiot, et praegune keskkonda hävitav toidusüsteem vajab suuri muutusi ning praegusel viisil jätkamine ei ole võimalik ega jätkusuutlik.

Protestijad lihaturul. FOTO: ISABEL INFANTES / AFP / Scanpix

Õhtul peeti lihaturu juures ka leinaseisak ja süüdati tapetud loomade auks sajad küünlad. 12. oktoobril jõudsid meeleavaldajad Ühendkuningriigi suurimale kalaturule, kus kaubeldakse aastas 25 000 tonni kaladega. Kuna Billingsgate'i turu juhtkond polnud nõus aktivistidega dialoogi asuma, hõivasid viimased turu sissepääsu ja lukustasid ennast selle väravate külge. 28 inimest arreteeriti.

Animal Rebellion hoiatab, et kui kalapüük senises tempos jätkub, on uuringute kohaselt ookeanid aastaks 2028 on kaladest tühjad. Nende kõneisik Kerri Waters tõi aga pressiteates välja, et sarnaselt maismaaloomadele tunnevad kalad valu, kuid nende kannatused jäävad tavaliselt märkamatuks. «Londoni Billingsgate'i turul lebavad igapäevaselt surnult või on suremas tuhanded kalad, kes on nende ookeanikodudest röövitud. Paljud lämbuvad aeglaselt, kui nad püügilaevadesse tõmmatakse, samal ajal kui tuhanded teised elavad transpordi üle ja jõuavad turule, kus neil elusalt sisikond välja võetakse või nad elusalt keedetakse,» kirjeldas Waters.

Vegantoit vanglas

Londoni politsei andis teada, et kuna arreteeritute seas on palju taimetoitlasi ja veganeid, on nad pidanud jaoskondadesse tellima rekordarvul taimset toitu. Näiteks saavad arreteeritud aktivisid süüa taimset tšillirooga ja juua lehmapiima asemel soja- ja mandlipiima. Uurija Smith lausus politsei avaldatud videos muiates, et muretseda pole vaja, sest vegantoitu jätkub kõigile.