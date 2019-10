Musta kassi kuu vahekokkuvõte: kodu on leidnud 28 kassi, pea 60 ootab jätkuvalt huvilisi

Varjupaikade MTÜ üldjuhi Triinu Priksi sõnul on musta kassi kuu toonud varjupaikadesse hulgaliselt huvilisi. Tema sõnul on 28 süsimusta või mustvalget kassi tänaseks uues kodus, veel 57 ootab aga varjupaikades uut võimalust. Loomade varjupaikades peetakse oktoobris musta kassi kuud juba kuuendat korda. Mullu oktoobris pääses varjupaikades viibinud 108 mustast kassist sel moel koju 52.

Kampaania keskendub mustadele kassidele, sest neil on teistest keerulisem uut kodu leida ja nende varjupaigas viibimise aeg venib sageli väga pikaks. Musta kassi kuul pakuvad Varjupaikade MTÜ varjupaigad võimalust võtta must kass tavapärase 35-eurose loovutustasu asemel sümboolse ühe euroga.

Kõik loovutatavad kassid on vaktsineeritud, kiibistatud ning kui vanus võimaldab, siis ka steriliseeritud või kastreeritud. «Samas soovime alati enne loovutamist veenduda, et lemmiklooma võtmine on läbimõeldud otsus. Meie eesmärk on, et loomad saaksid endale hooliva kodu kogu eluks,» ütles Priks.