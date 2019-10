Nalja nabani: laeventilaatori ja tualettpaberi kooslus ajas buldogi pöördesse

Selgus aga, et kass Merlin ei olnud lendavatest ribadest absoluutselt huvitatud. Kui tuppa astus aga buldog Bentley, ei suutnud too vaatepilti ära imestada ja hakkas entusiastlikult mängima.

«Bentley pole kunagi nii energiliselt hüpelnud — me pidime ventilaatori seisma panema, et ta endale viga ei teeks,» sõnas Salvador. «Samas oli see aga nii vahva vaatepilt ja tõenäoliselt oleks Bentley väsimatult jätkanud, kui ta selleks vaid võimaluse oleks saanud.»