Video ja galerii: heasüdamlik koer sai kuue kassipoja kasuemaks

Kassipojad viidi Oak Tree loomade varjupaika ning talitajad ja borderkolli Skye hoolitsevad nende eest ööpäevaringselt. «Kuigi õiget ema me asendada ei suuda, anname endast parima, et kassipojad kenasti üles kasvaksid,» rääkis varjupaiga töötaja Caroline Yon. «Skye on siinkohal hädavajalik — me ei tea, mida me ilma temata teeks.»