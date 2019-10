Loomakaitsjad tähistavad: Californias võeti vastu ajalooline otsus

2023. aastal kehtima hakkav eelnõu keelab karusnaha tootmise ja müügi kõikides selle vormides, olgu müügiartikliks riided või aksessuaarid. «California on loomade heaolu eest seismisel esirinnas ning karusnaha keelamine on üks neist otsustest, millega loodame teistelegi eeskujuks olla,» sõnas osariigi kuberner Gavin Newsom pressiteates.

Loomakaitsjad kiidavad otsust, öeldes, et see on tähtis samm võitluses loomade väärkohtlemise vastu. Seadusrikkujaid ootavad umbes 450-eurosed trahvid, mis korduvate rikkumiste puhul topeltsuureks kerkivad.