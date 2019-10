Et igapäevaelu vaheldusrikkam oleks, on Tallinna loomaaia asukatele antud erinevad mänguasjad. Jääkaru Aron, kellele tähelepanu väga meeldib, otsustas hiljuti pealtvaatajatele demonstreerida pimeronimist, mängimiseks antud kanalisatsioonitoru jupp peas. Loomulikult said Aroni totrused jäädvustatud - vaata vahvaid fotosid!