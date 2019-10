SOS! Väike kassipere vajab esimesel võimalusel hoiu- või päriskodu.

Iti ja Kusti on pea neljakuused õde-venda, sõbralikud ja rõõmsad kassilapsed. Iti paraneb trauma tagajärjel tekkinud selgroovigastusest, juba jookseb ja mängib. Gabriel on kolmkuune rõõmupall, Iti ja Kusti kasuvend. Mamma on umbes nelja-aastane kohev kass, kes on mitu kuud elanud hoiukodus kapi all, sest teiste loomade kohalolu tekitab temas meeletut stressi. Inimese pai talle meeldib ning selle peale lööb Mamma hea meelega nurru.

Kasside hoiukodu ei saa neid enam aga majutada — Iti, Kusti, Gabriel ja Mamma jäävad kodutuks ning alternatiiviks on elu loomakliiniku puuris. Kõik kassid on vaktsineeritud ja saanud parasiiditõrjed, poegadel on kiibid ning Mamma on steriliseeritud. Kõik kiisud asuvad Tallinnas. Hoiukodu pakkudes on Sul MTÜ Cats Help toetus, päriskodu pakkudes samuti.