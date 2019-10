Imesid tõepoolest juhtub: jahmatavas seisus leitud Tallinna tänavakass ületas kõiki ootusi

Esialgne teade, et Pirital on autoparklas abitu kassipoeg, jõudis vabatahtlikeni umbes kuu aega tagasi. Vabatahtlik Evelyn tõttas kiisule appi ja leidis ta auto alt kössitamast. Hüüdmise peale tõttas õnnetu kiisu aga koheselt oma päästjale vastu ja sai selgeks, et tegu ei ole mitte kassipoja, vaid äärmiselt nälginud täiskasvanud kassiga, kelle karv oli pleekinud, ribid paistsid ja kasuka sees jooksid ringi täid.

Kogenud vabatahtlik ei lasknud ennast sellest heidutada ja viis kiisu, uue nimega Kati, endale koju. Ent kassi tervis oli selgelt halb — ta ei söönud, tundis ennast kehvasti ja tema käpapadjandid olid ülimalt paistes. Kass toimetati koheselt kliinikusse ja saadi kardetust veelgi halvemaid uudiseid: Katil oli tugev aneemia, tema neerude struktuuris olid muutused ja lisaks põdes ta kasside AIDSi ehk immuunpuudulikkuse viirust nimega FIV. Arstid arvasid, et Kati seisund on ravimiseks liialt raske ja pakkusid välja eutanaasia.

Siiski otsustasid MTÜ liikmed ühiselt tema elu eest võidelda, sest MTÜ loomise eesmärk oli ühene — anda igale loomale võimalus eluks. Sellised otsused võivad tekitada kahetisi tundeid: leidub neid, kes arvavad, et kodutuid loomi on niigi liiga palju ja ka neid, kelle meelest ei ole kodutud loomad väärt seda, et nende arstiarvetele suuri summasid kulutada. Ent vabatahtlikud on kindlalt seisukohal, et tänavatel hukkub niigi lugematul hulgal loomi külma, haiguste ja õnnetuste tagajärjel ning aidata hädasolijat peaks olema moraalne kohus igaühele meist.

Kati hoiukodus FOTO: Cats help MTÜ

Peale kuute päeva kliinikus lubati Kati koju. Kassike oli oma uue võimaluse eest nii tänulik, et otsustas ellu jääda. Trotsides saatust, loogikat ja kõiki tervisehädasid, soovis ta oma hoiuperenaist kosumisega rõõmustada. Täna ongi tema tervis palju parem, kuigi põletikunäidud tema veres on veel tavalisest kõrgemad. Ta käib regulaarselt arsti juures kontrollis, tema kaal on märkimisväärselt tõusnud ning kiisu on täielikult omaks võtnud kodukassi elu mugavused. Kati on üldse karmist tänavakassi elust hoolimata äärmiselt malbe ja inimsõbralik, ta ei küünista ega hammusta kedagi ning tunneb lihtsalt vaikselt rõõmu igast päevast.

Kati on suurepärane näide sellest, et õigeaegselt saadud arstiabi võib teha imesid. Iga päev tuleb vabatahtlikele teateid külmetavatest ja nälgivatest kassidest ja kassipoegadest, kelle jaoks lähenevad külmad juba äärmiselt ohtlikud. Et MTÜ Cats Help saaks päästa enne talve uusi hädasolevaid loomi, vajavad nad annetajate abi kliinikuarvete maksmiseks ja toidu ning tarvikute soetamiseks.

Tegu on vaid annetuste najal tegutseva organisatsiooniga, mille kõik liikmed töötavad loomade heaks vabatahtlikult, ilma töötasuta ning iga laekunud euro läheb loomade heaks. Viimase kuu jooksul on päästetud tänavatelt mitukümmend kassi, kellest enamus on saanud ka arstiabi. Kliinikuarvetest, mida oli kokku ligi 4000 euro eest, on veel maksmata 1200 eurot ning tänaval on ootamas hulk järgmisi abivajajaid. Iga väiksemgi annetus on vahend veel kellegi aitamiseks ja MTÜ jaoks hindamatu väärtusega.

Kui sinagi soovid anda panuse nõrgemate aitamiseks, saad seda teha nende kontole:

MTÜ Cats Help

EE742200221071322431