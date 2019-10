Menukas aasta looma luulekonkurss ootab taas osalejaid

«Eelmistel aastatel on aasta looma luulevõistlus väga menukas olnud ning kahtlemata väärib sama konkurssi ka tänavune aasta loom kobras,» ütles aasta looma toimkonna liige Helen Arusoo. «Õpilased teevad aasta-aastalt oma kirjatööde osas rohkem uurimistööd ning konkurss on kujunenud mõnusaks viisiks, kuidas lapsed õpivad aasta looma lähemalt tundma,» lisas ta.

Konkursile esitatavate tööde puhul hinnatakse nii loomingulist lähenemist, vormi, ülesehitust, sõnakasutuse oskust, kui ka sisu tõepärasust. «See muidugi ei tähenda seda, et me ootame ainult emotsioonituid teadusteksti-laadseid kirjutisi – väikesed vimkad ja huumor on väga teretulnud,» kinnitas Arusoo.