Alen Veziko: Tallinnas on kogu aeg tiiger olnud ja peaks ka edaspidi olema

Kontserdi eesmärgiks on koguda raha Tallinna loomaaeda ehitatavale Tiigriorule. «Tiiger Pootsman saaks hea sooja koha, kus olla, aga seal oleks teda ka hea vaadelda, kuna loomaaia eesmärk on siiski see, et me käime loomi vaatamas. Üsna keeruline on teda kuskil puuri või põõsa taga peidus näha,» arvas kontserdi idee autor Alen Veziko.

Veziko kuulis, et kui ehitust ei alustata juba järgmisel kevadel, siis võib juhtuda, et Pootsman ei tulegi enam kunagi tagasi Eestisse Tšehhist, kuhu ta seniks saadeti. Veziko esimene mõte oli, et Tallinnas on kogu aeg tiiger olnud ja peaks ka edaspidi olema.

«Eesti on kindlasti piisavalt rikas nii vaimult kui ka varalt, et leida see ressurss Tiigrioru ehitamiseks. Minu arust on liiga vähe räägitud sellest situatsioonist. Ka minu sõbrad, kellele ma olen rääkinud, miks me seda teeme, on väga üllatunud, sest nad pole sellest kuulnud. Nad oleksid olnud juba ammu nõus aitama,» sõnas Veziko.