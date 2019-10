Päeva armsaim galerii: Põhja prefektuuriga liitus eriti nunnu nöbinina

Prantsusmaalt Chenmin de l'Espe'rance kennelist pärit koerapoiss kasvab kiirreageerija Kristjani käe all tubliks politseikoeraks. Esmalt ootab teda ees kool ning kui see on läbi, saab temast tubli partner kiirreageerijatele. Tulevikus on Alfa abiks näiteks patrullis ja kurjategijate kinnipidamisel. Alfa õed-vennad läksid laiali üle maailma ning pereliikmeid on tal nüüd USA-s, Saksamaal, Belgias ja Soomes.