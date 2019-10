Kurvana näiva loo üllatav lõpp: Kalarannast leitud kass abi ei vajanudki

Taksojuht, kes turvateenistuse nähes kassi maha jättis, oli hiirekuninga leidnud mööda Kalaranna tänavat sõites. Sõiduki tulede valguses oli näha, et kassil helkis kaelas medaljon ja kaela ümber oli kaelarihm. Juht peatus, võttis kassi autosse ning leidnud medaljonilt kassi omaniku nime ja numbri, võttis tollega kohe ühendust. Kassi omanik, noor naisterahvas kinnitas, et tegu on tõepoolest tema lemmikuga, kes on harjunud öösiti iseseisvalt ringi seiklema. Naine palus juhil kass uuesti tänavale jätta, selgitades, et elas ise vahetus läheduses ning lisas, et muretsemiseks põhjust pole — loom on alati iseseisvalt tagasi tulnud. Juht tegi, nagu palutud ja kass jäi vabadusse.