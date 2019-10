Haaberstis tuletavad märgid loomaomanikele meelde nende kohustust

Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi sõnas, et oma lemmiku järelt koristamine peab olema elementaarne. «Kahjuks aga leidub endiselt meie seas neid, kellele tuleb naabriga arvestamist meelde tuletada. Selge on, et ükski märk inimest koheselt ei muuda, kuid loodetavasti annab see meeldetuletus tõuke paremuse poole,» ütles linnaosavanem.

Hanimägi lisas, et eriti hull on olukord muidugi kevadel lume sulades, kui ilmuvad nähtavale kõik talvega sinna jäetud hunnikud. «Talve eel paigaldatud märgid annavad loodetavasti mõtteainet ka selleks, et lume alt sulab ühel või teisel hetkel kõik välja. Loodame, et paigaldatud märgid tuletavad koeraomanikele meelde, et neil on kohustus oma lemmiku järelt koristada ja selle tulemusel on meil puhtam talv ja kevad,» lõpetas Hanimägi.