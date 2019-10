Lummavad kaadrid: tuhanded monarhliblikad vallutasid puud ja taevalaotuse

Liblikate ränne saabki tavaliselt alguse oktoobris ning nende sihtpunktideks on California lõunaosa ning Mehhiko. Parvedes on tuhandeid liblikaid, kes aeg-ajalt tiibade puhkamiseks puudele maanduvad. Omapärane on sealjuures asjaolu, et liblikad tulevad igal aastal tagasi samade puude peale ja seda isegi siis, kui peale on kasvanud täiesti uus põlvkond. Nad on ka ainsad putukad, kelle rännaku pikkus on enam kui 4000 kilomeetrit.