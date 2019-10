Päevakäpp: erilise välimusega Iti õpib tasapisi inimesi usaldama

Iti on üks erilise välimusega kass — saja kassi hulgast leiab silm tema kireva kasuka hetkega üles. Ta on täna veel tagasihoidlik ja veidi kartlik. Uudishimulikult nuusutab ta inimese kätt ja võtab sealt vastu head-paremat, ent silituseks väljas sirutuv inimkäsi on natuke hirmus. Seetõttu vajab ta uues kodus piisavalt aega harjumiseks ja usalduse kasvatamiseks. Itiga saab tutvust teha sulepulgaga mängides, mille tagaajamist ta salaja naudib.