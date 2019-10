Päevakäpp: aastaid tänavatel külmetanud Juki unistab soojast päriskodust

Jukil on haruldane omadus tõmmata enda ligi teisi kiisusid, nii vanu olijaid kui ka uustulnukaid, neid julgustada ja lohutada. Kes on kaua kannatanud, oskab olla osavõtlik. Seda tunnetavad toakaaslased hästi. Peaaegu kõik hoiavad Juki ligi või magavad tema kaisus. Juki on nagu kassitoa keskpunkt, selle päike.