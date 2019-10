Video: majja tunginud murdvaras osutus uinakupaika otsinud sarviliseks

«See on nüüd küll kõige tobedam lugu, millega kuulsaks saada,» sõnas Keathy väljaandele New York Post. Naise sõnul oli enneaegselt murdvargaks tituleeritud kits põgenema pääsenud lähedalasuvast farmist, maja tagumise klaasukse lõhkunud ja siis tuppa jalutanud.

Kits, kelle nimi on Big Boy ehk suur poiss, pandi seejärel treilerisse ning sõidutati koju. Keathyde suurimaks mureks on nüüd aga asjaolu, et Big Boy kergendas nende majas hoolega põit ning kitseuriini haisust lahti saamine on osutunud vägagi keeruliseks ülesandeks.