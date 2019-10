Fotod: USAs kuulutati taas välja kõige paksem karu

Viiendat korda toimuval hääletusel valiti aasta parimaks kaalukasvatajaks emakaru nimega Holly. Karuott oli lõhekugistamisele niivõrd pühendunud, et pargivahtidel oli raske leida hetke, mil ta vees ei sumanud. «Holly mängis kuu aega allveelaeva ja tuli jõest välja ainult selleks, et omale mõnus magamisauk kaevata,» seisis rahvuspargi veebilehel avaldatud pressiteates.

Pruunkarud ei õgi aplusest — nende jaoks on suve ja sügise jooksul kogutud rasvavaru elu ja surma küsimus. Kuue kuuga peavad nad sööma hiiglasliku koguse toitu, et talveuni üle elada ning ärgates taas söömisega alustada. Katmai karude kasutada on Brooksi jõgi, mida läbib igal aastal sadu tuhandeid lõhesid. Jõe kitsus muudab selle pudelikaelaks ning seetõttu on kalapüük mesikäppade jaoks ääretult lihtne.